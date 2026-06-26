Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге накануне «Алых парусов» введут ограничения на продажу алкоголя

В Петербурге с вечера пятницы ограничат продажу алкоголя из-за «Алых парусов».

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Временные ограничения на розничную продажу алкоголя в связи в проведением в Санкт-Петербурге праздника выпускников «Алые паруса» начнет действовать с вечера пятницы.

Согласно сообщению городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах будут действовать с 22.00 мск пятницы до 11.00 мск воскресенья.

Ограничения не распространяются на продажу алкоголя в заведениях общепита, а также магазинах беспошлинной торговли.

В этом году праздник выпускников школ «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня. Зрителей ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное светопиротехническое представление и появление брига «Россия» под алыми парусами.

«Алые паруса» — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.