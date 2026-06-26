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Крымский мост временно закрыли для автомобилей после сирен в Севастополе

Администрация временно приостановила движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Информация об ограничении появилась в официальном Telegram-канале, который отслеживает ситуацию на автоподходах к переправе.

Источник: Life.ru

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Водителям и пассажирам, которые уже находятся на мосту или в зоне досмотра, рекомендуют сохранять спокойствие. Им необходимо строго следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности. Такие меры предосторожности помогают обеспечить порядок и безопасность.

Незадолго до полуночи в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Режим воздушной тревоги продолжает действовать, поэтому службы работают в усиленном режиме.

Ранее Life.ru сообщал, что в Джанкойском районе Крыма при атаке украинских беспилотников погиб мирный житель. Трагедия произошла во время налета вражеских дронов на село Предмостное. Этот инцидент подчеркивает серьёзность текущей угрозы для гражданской инфраструктуры.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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