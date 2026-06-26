Крымский мост временно закрыли для автомобилей после сирен в Севастополе

Водителям и пассажирам, которые уже находятся на мосту или в зоне досмотра, рекомендуют сохранять спокойствие. Им необходимо строго следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности. Такие меры предосторожности помогают обеспечить порядок и безопасность.