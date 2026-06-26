«Радио Судного дня» передало новое кодовое слово

В эфире известной радиостанции УВБ-76 («Радио Судного дня») сегодня дважды прозвучали необычные сообщения. Первая передача вышла днем и включала несколько имен, набор цифровых кодов, а также отдельное кодовое слово.
Позднее вечером радиостанция передала еще одно сообщение схожего формата. В нем также фигурировали мужские и женские имена, числовые комбинации и новое кодовое обозначение — «обезьянка».
УВБ-76 считается одной из самых загадочных военных радиостанций, работающих со времен 1970-х годов. Большую часть времени в эфире слышен характерный жужжащий сигнал, благодаря которому станция получила прозвища «Жужжалка» и «Радиостанция Судного дня».
Ранее в течение дня Telegram-канал «УВБ-76 логи» сообщал о серии других радиограмм. Судя по публикациям канала, активность станции 24 июня была высокой.