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Гарифуллина назвала выступления в России своей отдушиной

Аида Гарифуллина назвала выступления в России своей отдушиной.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Оперная певица, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина рассказала в интервью РИА Новости, что остается востребованной на ведущих мировых сценах и пользуется теплым приемом зарубежной публики, однако выступления в России имеют для нее особое значение и являются настоящей отдушиной.

«Билеты на мои спектакли всегда распроданы. В лондонском “Ковент-Гардене” все распродано, в Парижской опере — тоже», — сказала она.

По словам артистки, французская публика неизменно встречает ее очень тепло, а выступления в Париже остаются одними из самых ярких впечатлений от гастрольной деятельности.

«Каждый раз во Франции меня принимают очень хорошо. Париж меня любит. И “Снегурочку”, когда я пела в постановке Дмитрия Чернякова, приняли с великолепными овациями, и “Богему” я пела в нескольких новых постановках в Париже», — отметила певица.

Певица призналась, что, несмотря на успех за рубежом, наиболее счастливой она чувствует себя во время выступлений на родине.

«Сейчас я здесь, на родной земле, и я безумно счастлива. Для меня это отдушина — отработать там, показать свою культуру и приехать сюда, вернуться и спеть в Воронеже, потом в Санкт-Петербурге, потом в Москве», — заключила Гарифуллина.

Аида Гарифуллина является одной из самых востребованных российских оперных певиц на мировой сцене. Она выступает на крупнейших площадках мира, включая Королевский оперный театр «Ковент-Гарден» в Лондоне, Венскую государственную оперу и Парижскую национальную оперу, сотрудничает с ведущими дирижерами и режиссерами, а также регулярно участвует в международных музыкальных фестивалях. В разные годы артистка исполняла партии в таких операх, как «Снегурочка», «Богема» и «Травиата». В 2020 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки России.

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