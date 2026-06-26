Гарифуллина назвала выступления в России своей отдушиной

Аида Гарифуллина является одной из самых востребованных российских оперных певиц на мировой сцене. Она выступает на крупнейших площадках мира, включая Королевский оперный театр «Ковент-Гарден» в Лондоне, Венскую государственную оперу и Парижскую национальную оперу, сотрудничает с ведущими дирижерами и режиссерами, а также регулярно участвует в международных музыкальных фестивалях. В разные годы артистка исполняла партии в таких операх, как «Снегурочка», «Богема» и «Травиата». В 2020 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки России.