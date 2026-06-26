Более 400 пар заключат брак в рамках акции «Скажи “Да” в Туле»

ТУЛА, 26 июня. /ТАСС/. Более 400 пар из Тульской области и еще 34 регионов России заключат брак 26 июня в рамках акции «Скажи “Да” в Туле». Первые торжественные церемонии проводятся с полуночи в Тульском кремле и во Дворце бракосочетания, сообщили ТАСС в пресс-службе облправительства.
«Первые регистрации брака начались в Тульском кремле. Также ночные церемонии организованы во Дворце бракосочетания в Туле. Почти половина браков 26 июня будет зарегистрирована в городе Туле, в том числе на открытой веранде SK-Royal, в Тульском областном центре молодежи. Кроме того, запланирована выездная регистрация брака на знаковых площадках в муниципалитетах региона», — сказали в пресс-службе.
Тульский кремль стал центральной площадкой акции, там оформлена зона регистрации, фотозоны, интерактивные площадки. Днем на территории кремля молодожены исполнят свадебный вальс, станут участниками флешмоба, специально для праздника будет испечен каравай рекордных размеров. Также состоится модный показ от местных производителей одежды.
Всего участие в акции «Скажи “Да” в Туле» примут 400 пар, что почти в четыре раза больше, чем в предыдущие красивые и знаковые даты. Среди изъявивших желания зарегистрировать брак — представители 34 субъектов РФ, в том числе из Алтайского края, Московской, Нижегородской, Орловской, Ярославской областей, Северной Осетии, Ханты-Мансийского автономного округа, Чувашии.
Организатором акции выступает Министерство социальной защиты Тульской области. Мероприятие направлено на популяризацию семейных ценностей, повышение престижа брака среди молодежи и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, что соответствует задачам нацпроекта «Семья», добавили в пресс-службе.