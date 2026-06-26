Более 400 пар заключат брак в рамках акции «Скажи “Да” в Туле»

«Первые регистрации брака начались в Тульском кремле. Также ночные церемонии организованы во Дворце бракосочетания в Туле. Почти половина браков 26 июня будет зарегистрирована в городе Туле, в том числе на открытой веранде SK-Royal, в Тульском областном центре молодежи. Кроме того, запланирована выездная регистрация брака на знаковых площадках в муниципалитетах региона», — сказали в пресс-службе.