Экс-дачу советской элиты эстонцы превратят в бутик-отель с кинотеатром

Изначально объект был построен в 1979—1982 годах как закрытая база для советского руководства. В разные периоды здесь, по данным издания, отдыхал и работал Юрий Андропов, занимавший руководящие посты в СССР. После распада Советского Союза комплекс пришёл в упадок, а затем в 1997 году был выкуплен финскими собственниками, которые развивали на его базе туристический бизнес.