Экс-дачу советской элиты эстонцы превратят в бутик-отель с кинотеатром

Бывший закрытый правительственный курорт «Вилла Андропова» в Эстонии получил новое название и готовится к масштабной реконструкции с привлечением иностранных инвестиций. Об этом сообщает финская деловая газета Kauppalehti.
Комплекс, расположенный в районе Пярну на побережье Балтийского моря, теперь называется Ehe Resort. Проект реализует эстонский предприниматель Мадис Мяги, который приобрёл объект у предыдущих владельцев в 2022 году и планирует привлечь финансирование из Финляндии и Эстонии.
Изначально объект был построен в 1979—1982 годах как закрытая база для советского руководства. В разные периоды здесь, по данным издания, отдыхал и работал Юрий Андропов, занимавший руководящие посты в СССР. После распада Советского Союза комплекс пришёл в упадок, а затем в 1997 году был выкуплен финскими собственниками, которые развивали на его базе туристический бизнес.
По информации эстонского издания Äripäev, новый владелец подготовил детальный план реконструкции. Начало работ предварительно намечено на 2027 год, однако реализация проекта зависит от привлечения соинвесторов. Сроки завершения реконструкции пока не определены.
После ребрендинга объект продолжает функционировать, однако управляющая компания White Beach Resort фиксирует финансовые убытки на фоне роста расходов. В рамках будущей концепции планируется превратить комплекс в бутик-отель с сохранением архитектурных особенностей здания.
Отдельным элементом проекта станет восстановление бывшего приватного кинотеатра на 24 места, который использовался для закрытых показов. По замыслу инвестора, он может стать одной из ключевых особенностей обновлённого комплекса.
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