В Москве пройдет Всероссийский выпускной бал

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Всероссийский выпускной бал пройдет в Государственном Кремлевском Дворце в пятницу.
«Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском Дворце станет ярким и незабываемым событием на пути во взрослую жизнь», — говорится на официальном сайте площадки.
Уточняется, что перед выпускниками выступят популярные артисты, диджеи и ведущие. Участников ждут интерактивные зоны с конкурсами и призами, а также возможность потанцевать на Красной площади.
Мероприятие начнется в 17.00 и продлится 12 часов.
Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что проведение выпускных вечеров в школах в 2025/26 учебном году запланировано на субботу.