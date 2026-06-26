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В Москве пройдет Всероссийский выпускной бал

Всероссийский выпускной бал пройдет в Кремлевском Дворце.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Всероссийский выпускной бал пройдет в Государственном Кремлевском Дворце в пятницу.

«Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском Дворце станет ярким и незабываемым событием на пути во взрослую жизнь», — говорится на официальном сайте площадки.

Уточняется, что перед выпускниками выступят популярные артисты, диджеи и ведущие. Участников ждут интерактивные зоны с конкурсами и призами, а также возможность потанцевать на Красной площади.

Мероприятие начнется в 17.00 и продлится 12 часов.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что проведение выпускных вечеров в школах в 2025/26 учебном году запланировано на субботу.