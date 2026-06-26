УФАС проверит этичность рекламы с упоминанием четырех жен в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 26 июн — РИА Новости. Управление ФАС России в Дагестане проверит этичность рекламы строительного гипермаркета, в которой упоминается преимущество многоженства, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В четверг в Telegram-каналах распространилось фото баннера с рекламой строительного магазина в Дагестане: на нем изображен мужчина в строительной каске в окружении четырех женщин. А над ними — надпись: «Четыре жены — восемь рук. Самое время обновить дом».
«Дагестанское УФАС проверит рекламу строительного гипермаркета на наличие признаков неэтичной рекламы», — сказала собственница агентства.