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УФАС проверит этичность рекламы с упоминанием четырех жен в Дагестане

В Дагестане проверят рекламу гипермаркета с упоминанием преимуществ многоженства.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 26 июн — РИА Новости. Управление ФАС России в Дагестане проверит этичность рекламы строительного гипермаркета, в которой упоминается преимущество многоженства, сообщили РИА Новости в ведомстве.

В четверг в Telegram-каналах распространилось фото баннера с рекламой строительного магазина в Дагестане: на нем изображен мужчина в строительной каске в окружении четырех женщин. А над ними — надпись: «Четыре жены — восемь рук. Самое время обновить дом».

«Дагестанское УФАС проверит рекламу строительного гипермаркета на наличие признаков неэтичной рекламы», — сказала собственница агентства.