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Стало известно о смерти музыканта Дэвида Клейтона-Томаса

В Канаде скончался вокалист и один из ключевых участников группы Blood, Sweat & Tears Дэвид Клейтон-Томас.

В Канаде скончался вокалист и один из ключевых участников группы Blood, Sweat & Tears Дэвид Клейтон-Томас. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на пресс-секретаря артиста Эрика Алпера. Музыкант умер в больнице Святого Михаила в Торонто, ему было 84 года.

Дэвид Клейтон-Томас, настоящее имя которого Дэвид Генри Томсетт, родился 13 сентября 1941 года в Англии. Позднее он переехал в Канаду вместе с семьёй, где начал музыкальную карьеру, выступая в различных коллективах.

В 1968 году он присоединился к нью-йоркскому составу Blood, Sweat & Tears, взяв сценический псевдоним. Именно с его участием группа добилась международного успеха и стала одним из символов джаз-рока конца 1960-х годов.

Второй альбом коллектива, записанный при участии Клейтона-Томаса, принёс группе широкую популярность и включал ряд хитов, в том числе And When I Die, You’ve Made Me So Very Happy и Spinning Wheel. Пластинка была отмечена премией «Грэмми» как альбом года.

В 1969 году группа выступила на фестивале Вудсток, ставшем одним из самых известных музыкальных событий того времени. Позднее Blood, Sweat & Tears продолжили выпускать успешные записи и укрепили позиции на мировой сцене.

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