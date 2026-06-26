Аналитик рассказала, стоит ли досрочно гасить ипотеку маткапиталом

Если покупка только планируется, по ее словам, важно учитывать два фактора. Во-первых, за год ожидания стоимость выбранной квартиры может вырасти — и это снизит покупательную способность семьи. Во-вторых, если ребенок уже родился, семья имеет право на льготную ипотеку. «И в этом случае выгода от раннего использования маткапитала не такая очевидная, как при рыночной ставке 19%», — уточнила Газетдинова.