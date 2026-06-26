Пыль в глаза или «За деньги да»: Кто на самом деле зарабатывает на Инстасамке миллионы

На снимке виден и автомобиль, за рулём которого ездит Инстасамка. Это Lamborghini Huracan за 40 млн рублей. Звёздная пара якобы меняет суперкары как перчатки. В прошлом году певица хвасталась McLaren 750S Spider за 30 млн, в позапрошлом её супруг демонстрировал Lamborghini Urus за 45 млн. Как оно есть на самом деле, неизвестно. Но показательный случай произошёл в 2022-м. Инстасамка тогда плакалась, что разбила в Эмиратах арендную «ламбу». Ущерб был копеечный. Та «разбитая» «ламба» была на вид точно такой же, на которой Инстасамка ездит сейчас. Скорее всего, речь о рекламном контракте и реквизите.