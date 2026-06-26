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Под Вологдой на учениях отработали ликвидацию условного очага эпизоотии

Под Вологдой на учениях отработали алгоритм ликвидации условного очага эпизоотии.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Межрегиональные учения по локализации и ликвидации условного очага африканской чумы свиней прошли в Вологодском муниципальном округе, сообщает пресс-служба облправительства.

В них приняли участие представители Минсельхоза и Минобороны России, Россельхознадзора, делегации субъектов СЗФО. Специалисты отработали основные алгоритмы действий при вспышке инфекции, продемонстрировав взаимодействие и сплоченность всех служб реагирования.

Как указал в приветствии участникам учений губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, в регионе уделяется особое внимание вопросам обеспечения продовольственной безопасности, самообеспеченности продуктами питания, развитию всех направлений сельского хозяйства — растениеводства, животноводства и, конечно же, ветеринарии.

«В областной Государственной ветеринарной службе трудятся 259 человек, при этом в 2024 году мы впервые в истории региона создали сводный противоэпизоотический отряд, вложив 85,6 миллиона рублей средств бюджета области. За последние два года направили более 214 миллионов рублей на совершенствование материально-технической базы ветеринарии — эту работу будем продолжать. Кроме того, мы построили и открыли новые модульные ветстанции в Вытегре, Никольске, а в этом году такие же объекты строим и открываем в Череповце и Кириллове», — процитировали слова Филимонова в пресс-службе.

Мероприятия по поддержке эпизоотического благополучия реализуются в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В 2025 году на Вологодчине состоялись Международные учения по локализации и ликвидации условных очагов высокопатогенного гриппа птиц и чумы мелких жвачных животных. Их участниками стали представители Минсельхоза России, Россельхознадзора, а также государственных ветеринарных служб Белоруссии, Казахстана, Киргизии и 17 субъектов страны, напомнили в пресс-службе.

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