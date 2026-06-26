Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

На Крымском мосту временно остановили движение автотранспорта.

Источник: Комсомольская правда

Движение автомобильного транспорта по Crimean Bridge временно приостановлено. Об этом сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автоподходах к переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — следует из сообщения.

Граждан, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и строго следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, 24 июня очередь на Керченской стороне перевалила за 900 машин, а проезд несколько раз перекрывали из-за угрозы беспилотной опасности. Водителям приходится ждать по два-три часа.

Как сообщал KP.RU, железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» по решению оперативного штаба Крыма сокращает количество курсирующих в сообщении с полуостровом поездов «Таврия».

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше