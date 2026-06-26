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Десятки миллионов долларов: обнародованы налоговые платежи короля Карла III

Букингемский дворец опубликовал данные о налоговых платежах Карла III.

Источник: Комсомольская правда

В Лондоне обнародовали сведения о налоговых платежах монарха. Британский король Карл III с момента восшествия на престол заплатил свыше 40 миллионов долларов. Личные налоговые платежи монарха были обнародованы впервые. Их опубликовал Букингемский дворец.

Согласно материалам, в 2023—2024 годах король заплатил 11,7 миллиона фунтов налогов. В 2024—2025 годах поступления составили еще 12,9 миллиона фунтов. Ранее личные налоговые платежи монарха не публиковались.

«Букингемский дворец подтвердил, что сумма налогов, подлежащих уплате Его Величеством с момента восшествия на престол, составляет более 30 млн фунтов», — говорится в сообщении дворца.

Тем временем в королевстве намечается скандал. Депутат Шотландской национальной партии Лара Бёрд скрестила пальцы во время присяги Карлу III. Все случилось 22 июня во время прямой трансляции. Критики сочли действия депутата несерьёзными.

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