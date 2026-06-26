Во Франции последние три дня стали самыми жаркими за всю историю

Во Франции продолжается аномальная жара, которая уже несколько дней подряд обновляет исторические показатели температуры. По данным телеканала BFMTV, четверг вновь оказался одним из самых жарких дней за всю историю метеонаблюдений в стране.
Накануне был зафиксирован новый температурный максимум: среднесуточный показатель достиг 30 градусов Цельсия, превысив предыдущий рекорд, установленный днем ранее. Таким образом, серия экстремально высоких температур продолжается уже несколько суток подряд.
В четверг средний температурный уровень по стране сохранился на той же отметке, что позволило этому дню повторить абсолютный рекорд жары. Синоптики отмечают, что подобные значения являются беспрецедентными для Франции.
Ранее во Франции отменили занятия в более чем 800 начальных и средних школах вследствие аномальной жары. Ещё примерно 1,8 тысячи учебных заведений в стране объявили об изменении расписания.