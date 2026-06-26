«Вашингтон» готов расчистить зарплатную ведомость ради нового контракта Овечкина

В прошедшем сезоне Овечкин стал единоличным рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. Сейчас на его счету 929 шайб в 1573 матчах, что позволило превзойти достижение Уэйна Гретцки. По общему числу голов с учетом плей-офф россиянин также приблизился к легендарному канадцу — у Овечкина 1006 шайб против 1016 у Гретцки.