Кравцов объявил о начале апробации единого учебника географии

Апробация единого государственного учебника географии в российских школах начнется с 1 сентября 2027 года, а его поэтапное внедрение запланировано на год позже. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на Форуме учителей географии и студентов профильных вузов.
По словам главы ведомства, разработка учебника ведется совместно с Русским географическим обществом. В новом издании особое внимание будет уделено изучению России, а также усилению межпредметных связей географии с биологией, физикой, историей и обществознанием.
Кравцов отметил, что учебник будет синхронизирован с федеральными кодификаторами проверочных работ, ОГЭ и ЕГЭ. Перед его внедрением планируется этап апробации, в рамках которого будут собираться отзывы и предложения педагогов.
Отдельно министр сообщил, что новый учебник станет государственным: права на него будут принадлежать государству, а стоимость, по его оценке, будет ниже действующих коммерческих аналогов, при сопоставимом уровне качества.
Также Кравцов привел данные по сдаче ЕГЭ по географии. В текущем году число участников экзамена увеличилось примерно до 20 тысяч человек, при этом средний балл остался почти на прежнем уровне — 54,4 против 54,8 годом ранее.
В ходе обсуждения педагоги предложили увеличить количество учебных часов по географии в 5−6 классах. Сейчас предмет изучается по одному часу в неделю. Министр отметил, что возможное увеличение часов требует перераспределения нагрузки между дисциплинами и сохранения баланса учебной программы.
По его словам, отдельные элементы географии могут быть интегрированы в курс истории России, а также в рамках междисциплинарного подхода и внеурочной деятельности.
В профессиональном сообществе отмечают, что обсуждение количества учебных часов требует дополнительного анализа и широкого обсуждения. Эксперты также обращают внимание на снижение уровня базовых знаний школьников в естественно-научных дисциплинах за последние десятилетия и связывают это с изменениями в образовательных программах.
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