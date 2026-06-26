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Самый детальный снимок центра Млечного Пути сделал телескоп «Евклид»

Телескоп «Евклид» передал наиболее детализированное изображение центральной области Млечного Пути.

Источник: Аргументы и факты

Телескоп «Евклид» передал наиболее детализированное изображение центральной области Млечного Пути, сообщает Европейское космическое агентство. На предоставленных снимках можно различить свыше 60 миллионов звёзд и идентифицировать 51 планету.

Уникальность полученных изображений заключается в том, что они были сделаны за сравнительно короткий период — всего за 26 часов. Благодаря высокой разрешающей способности камеры телескопа, удаётся различать отдельные звёзды, что делает возможным использование полученных данных для поиска экзопланет методом микролинзирования, основанного на фиксации мельчайших изменений в интенсивности звёздного излучения.

В течение последних двух десятилетий данный метод позволил обнаружить около 300 экзопланет, и на последнем снимке телескопа «Евклид» отмечены 51 из них.