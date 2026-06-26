Самый детальный снимок центра Млечного Пути сделал телескоп «Евклид»

Телескоп «Евклид» передал наиболее детализированное изображение центральной области Млечного Пути, сообщает Европейское космическое агентство. На предоставленных снимках можно различить свыше 60 миллионов звёзд и идентифицировать 51 планету.
Уникальность полученных изображений заключается в том, что они были сделаны за сравнительно короткий период — всего за 26 часов. Благодаря высокой разрешающей способности камеры телескопа, удаётся различать отдельные звёзды, что делает возможным использование полученных данных для поиска экзопланет методом микролинзирования, основанного на фиксации мельчайших изменений в интенсивности звёздного излучения.
В течение последних двух десятилетий данный метод позволил обнаружить около 300 экзопланет, и на последнем снимке телескопа «Евклид» отмечены 51 из них.