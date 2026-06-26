Самый детальный снимок центра Млечного Пути сделал телескоп «Евклид»

Уникальность полученных изображений заключается в том, что они были сделаны за сравнительно короткий период — всего за 26 часов. Благодаря высокой разрешающей способности камеры телескопа, удаётся различать отдельные звёзды, что делает возможным использование полученных данных для поиска экзопланет методом микролинзирования, основанного на фиксации мельчайших изменений в интенсивности звёздного излучения.