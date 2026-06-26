Белорусский кардиолог назвала три ошибки, после которых пациенты с повышенным давлением отказываются от приема таблеток

Противоположная ситуация, когда пациент прерывает лечение, потому что не видит результата и думает так: «Не буду принимать, так как все равно нет эффекта». Таким пациентам кардиолог напомнила, что достижение целевого уровня артериального давления не происходит сиюминутно, понадобится несколько недель, иногда месяцев, возможно, потребуется коррекция доз, назначение дополнительных препаратов.