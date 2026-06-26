Белорусский кардиолог назвала три ошибки, после которых пациенты с повышенным давлением отказываются от приема таблеток

Три причины, по которым пациенты с гипертонией отказываются от приема назначенных врачом таблеток на круглом столе в издании «Медицинский вестник» озвучила завкафедрой общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины Институт повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения Белорусского государственного медуниверситета кандидат медицинских наук, доцент, врач-кардиолог высшей категории Ирина Патеюк.
По ее словам, медики в своей практике постоянно сталкиваются с пациентами-гипертониками, которые либо самостоятельно прерывают лечение, либо допускают пропуски в приеме лекарств.
Среди причин отмены таблеток кардиолог назвала улучшение самочувствия, достижения приемлемых цифр на тонометре, когда пациент ошибочно полагает, что «вылечил» гипертензию, а после отмены таблеток давление будет «держаться само».
Противоположная ситуация, когда пациент прерывает лечение, потому что не видит результата и думает так: «Не буду принимать, так как все равно нет эффекта». Таким пациентам кардиолог напомнила, что достижение целевого уровня артериального давления не происходит сиюминутно, понадобится несколько недель, иногда месяцев, возможно, потребуется коррекция доз, назначение дополнительных препаратов.
В числе причин плохой приверженности к лечению, помимо страха пожизненного приема лекарств и зависимость от таблеток, боязнь побочных явлений. Пациенты, по их же словам, бояться «посадить печень».
«Современные антигипертензивные препараты не вызывают привыкания и не формируют зависимости, обладают профилем безопасности при высокой эффективности», — отметила Ирина Патеюк.
Кстати, белорусский врач назвала лечение, которое назначают всем больным артериальной гипертензией без исключения.
Кроме того, врачи рекомендуют начинать лечение гипертонии с низкодозовой двойной комбинации препаратов и достичь с ними целевого уровня давления через 1−3 месяца. Если не помогает, то перейти на тройную комбинацию — здесь все подробности.
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