26 июня в календаре: день блаженства, Акулина Гречишница и день прощения

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Акулина, Александр, Александра, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Савва.
Акулина Гречишница.
В этот день Православная церковь отмечает память святой мученицы Акилины. Отроковица Акилина жила в 3 веке и еще в детстве обратилась к вере Христовой. Своих подруг она также пыталась наставить на путь истинный, за что была казнена. Мучители не приняли во внимание даже возраст Акулины: на момент гибели ей было всего 12 лет.
Крестьяне на Руси сеяли на Акулину (Акилину) гречиху. Точные сроки этих работ зависели от погоды и обыкновенно наступали «или за неделю до Акулин, либо спустя неделю после Акулин». Люди говорили: «Гречиху сей, когда рожь хороша». Эта культура считалась прихотливой, поэтому загадывать на хороший урожай не стоило. По этому поводу существовали особые поговорки: «Не ровна гречиха, не ровна и земля: в иную и воз бросишь, да после и зерна не соберешь»; «Не верь гречихе на цвету, а верь закрому».
По старинному обычаю в этот день варили гречневую кашу и угощали ею нищих. Те, отобедав, благодарили хозяев и желали им хорошего будущего урожая. «Уроди вам, православным, гречи без счету. Без хлеба да без каши ни во что и труды наши», — приговаривали бедняки. Хозяева же хвалились, у кого блюдо получалось самым вкусным. Вспоминали в этот день такую поговорку: «Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной».
А вот молоко на Акулину пить не следовало, несмотря на народную привычку употреблять его с гречневой кашей. Считалось, что в этот день оно становится вредным для здоровья — «акульим», «молоком от бешеной коровки».
Еще одно название праздника: Акулина — Задери хвосты. Оно появилось благодаря нашествию мух и комаров, которое случалось в это время. Домашняя скотина становилась беспокойна, коровы бегали от гнуса по лугам и обмахивались хвостами. В народе подмечали: «С Акулины и до половины июля скот от жары и овода бесится». Поэтому животных выгоняли на пастбище на рассвете, чтобы к полудню закрыть их в прохладном хлеву. Нелегко приходилось и людям. В то же время тучи мошкары предвещали хорошую погоду.
События.
1870 год — состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Валькирия» (16+).
1940 год — в СССР введены восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя и уголовная ответственность за самовольный уход с работы.
1941 год — советский военный лётчик Николай Гастелло совершил «огненный таран».
1942 год — образована танковая Кантемировская дивизия.
1945 год — в СССР учреждено звание Генералиссимус Советского Союза.
1954 год — в Обнинске запущена первая в мире атомная электростанция.
1957 год — в Государственном реестре открытий СССР зарегистрировано первое научное открытие.
1960 год — провозглашена независимость Мадагаскара.
1974 год — Минску присвоено почётное звание «Город-герой».
1976 год — матч за звание абсолютного чемпиона мира по боевым искусствам между Мохаммедом Али и японцем Иноки завершился вничью.
1977 год — последний концерт Элвиса Пресли в Индианаполисе.
1988 год — на авиашоу у французского города Мюлуз произошла первая катастрофа самолёта Airbus A320, погибли 3 человека.
2002 год — состоялось первое вручение национальной кинематографической премии «Золотой орел».
2004 год — в Санкт-Петербурге началось регулярное движение поездов по новому тоннелю метрополитена между станциями «Площадь Мужества» и «Лесная».
2024 год — Джулиан Ассанж признал себя виновным в шпионаже в обмен на наказание в виде уже отбытого ранее тюремного заключения, и дело было официально закрыто.
В этот день родились.
Уильям Томсон (Кельвин) (1824 — 1907 г.), шотландский ученый-физик.
Ян Фабрициус (1877 — 1929 г.), советский военный и партийный деятель, герой Гражданской войны.
Агриппина Ваганова (1879 — 1951 г.), русская балерина, артистка Мариинского театра, балетмейстер, педагог.
Сергей Обнорский (1888 — 1962 г.), русский и советский ученый-лингвист, академик.
Перл Бак (1892 — 1973 г.), американская писательница, Нобелевский лауреат.
Милдред Элла Дидриксон (1911 — 1956 г.), американская легкоатлетка и гольфистка, двукратная олимпийская чемпионка.
Павел Беляев (1925 — 1970 г.), советский летчик-космонавт, полковник, Герой Советского Союза.
Владимир Мотыль (1927 — 2010 г.), советский и российский кинорежиссер.
Олег Кутафин (1937 — 2008 г.), советский и российский юрист, специалист в области конституционного права.
Геннадий Зюганов (1944 г.), советский и российский государственный и политический деятель.
Яак Йоала (1950 — 2014 г.), советский эстонский эстрадный певец.
Вячеслав Петкун (1969 г.), российский певец, музыкант и автор песен, лидер группы «Танцы минус».
БОЧ рВФ 260602 (2002 г.), российский юноша с именем, в регистрации которого было отказано властями.
Народные приметы.
Утром цветы и травы пахнут сильнее обычного — скоро пойдет дождь. Паучок-крестовик на закате в паутине сидит — к сухому дню. Мошкара кругами летает — погода будет хорошей. Цыплята прячутся под наседку, когда светит солнце, — к скорому ухудшению погоды. Петух запел раньше девяти часов вечера — к дождю. Собаки катаются по траве — к ненастью. Цветки лютика вдруг закрылись среди солнечного дня — скоро погода изменится, пойдет дождь. Если пчелы с раннего утра отправляются за добычей — будет хороший день. Паучок-крестовик на закате в паутине сидит — к сухому дню. Крупный овод — колосья будут крупными, мелкий — к такому же колосу. Комары столбом кружат — завтра будет сухо. 26 июня обязательно варили кашу. Кто будет сажать огурцы в этот день, пусть не ждет сочных, зеленые — будут кривые.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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