26 июня в календаре: день блаженства, Акулина Гречишница и день прощения

Утром цветы и травы пахнут сильнее обычного — скоро пойдет дождь. Паучок-крестовик на закате в паутине сидит — к сухому дню. Мошкара кругами летает — погода будет хорошей. Цыплята прячутся под наседку, когда светит солнце, — к скорому ухудшению погоды. Петух запел раньше девяти часов вечера — к дождю. Собаки катаются по траве — к ненастью. Цветки лютика вдруг закрылись среди солнечного дня — скоро погода изменится, пойдет дождь. Если пчелы с раннего утра отправляются за добычей — будет хороший день. Паучок-крестовик на закате в паутине сидит — к сухому дню. Крупный овод — колосья будут крупными, мелкий — к такому же колосу. Комары столбом кружат — завтра будет сухо. 26 июня обязательно варили кашу. Кто будет сажать огурцы в этот день, пусть не ждет сочных, зеленые — будут кривые.