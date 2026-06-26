«Двери Америки полностью закрыты»: США прекратят принимать обращающихся за политическим убежищем

Американские чиновники намерены полностью прекратить принимать обращающихся за политическим убежищем иностранцев. По словам замглавы аппарата сотрудников Белого дома Стивена Миллера, соответствующие договоренности уже есть. Он уведомил, что Вашингтон будет переадресовывать такие просьбы к другим странам. Об этом Стивен Миллер сказал в диалоге с журналистами.