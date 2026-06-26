Около 300 пассажиров в Милане застряли в поезде без кондиционера в жару

В Милане около 300 пассажиров, включая детей, на два часа застряли в пригородном поезде без кондиционера в жару из-за поломки состава. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
Инцидент произошел днем недалеко от центрального вокзала. Поезд повредил токоприемником контактную сеть и оказался обесточен. На борту находились от 200 до 300 человек. Позже спасатели выделили дополнительный состав, пассажиров доставили на станцию Ламбрате, говорится в сообщении.
Агентство по безопасности здоровья Великобритании во второй раз в истории страны объявило в понедельник, 22 июня, красный уровень опасности для здоровья жителей до 25 июня из-за того, что в стране ожидается повышение температуры до плюс 38 градусов.
19 июня женщина в Кузбассе оставила сына в заблокированной машине и ушла — мальчик провел в автомобиле три часа и впал в кому из-за теплового удара. Мать вместе с ребенком приехала в Таштагол из Новокузнецка. Когда женщина закончила свои дела и вернулась к машине, она обнаружила семилетнего сына без сознания.
Врач-кардиолог Татьяна Маклакова, в свою очередь, предупредила, что при жаркой погоде салон автомобиля очень быстро нагревается. Человеку достаточно 10−15 минут, чтобы получить тепловой удар.