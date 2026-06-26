Около 300 пассажиров в Милане застряли в поезде без кондиционера в жару

19 июня женщина в Кузбассе оставила сына в заблокированной машине и ушла — мальчик провел в автомобиле три часа и впал в кому из-за теплового удара. Мать вместе с ребенком приехала в Таштагол из Новокузнецка. Когда женщина закончила свои дела и вернулась к машине, она обнаружила семилетнего сына без сознания.