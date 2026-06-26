Сенсация в мире искусства: На картине Рембрандта обнаружили скрытое изображение

Открытие также подтвердило подлинность картины: слои перекраски были удалены, что позволило доказать её авторство Рембрандта. Исследователи полагают, что изменения могли быть связаны с культурным контекстом или попыткой адаптировать библейский сюжет под местные традиции. В Евангелии от Луки Иисус говорит: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное», — и этот призыв к толерантности, возможно, показался кому-то слишком смелым для XVII века.