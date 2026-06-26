Bloomberg: США впервые испытали украинские морские дроны в Тихом океане

Военные Соединённых Штатов якобы осуществили испытания украинских морских беспилотников Magura, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, испытания состоялись в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Испытания были проведены в апреле у побережья Филиппин. Во время учений морские беспилотники атаковали и потопили выведенный из эксплуатации корабль, использовавшийся в качестве мишени. Разработчик уже ведёт переговоры с рядом стран Индо-Тихоокеанского региона о возможных поставках и локализации производства», — говорится в сообщении.
Автор материала отметил, что речь идёт о «первом известном случае использования украинских морских дронов на международных учениях».
По данным Ekathimerini, Греция может поднять в СБ Организации Объединённых Наций «вопрос использования дронов украинских войск в Средиземном море с точки зрения безопасности судоходства».