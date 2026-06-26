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Bloomberg: США впервые испытали украинские морские дроны в Тихом океане

Военные Соединённых Штатов якобы осуществили испытания украинских беспилотников Magura у побережья Филиппин, сообщает Bloomberg.

Источник: Аргументы и факты

Военные Соединённых Штатов якобы осуществили испытания украинских морских беспилотников Magura, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, испытания состоялись в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Испытания были проведены в апреле у побережья Филиппин. Во время учений морские беспилотники атаковали и потопили выведенный из эксплуатации корабль, использовавшийся в качестве мишени. Разработчик уже ведёт переговоры с рядом стран Индо-Тихоокеанского региона о возможных поставках и локализации производства», — говорится в сообщении.

Автор материала отметил, что речь идёт о «первом известном случае использования украинских морских дронов на международных учениях».

По данным Ekathimerini, Греция может поднять в СБ Организации Объединённых Наций «вопрос использования дронов украинских войск в Средиземном море с точки зрения безопасности судоходства».

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