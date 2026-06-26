Солист Blood, Sweat & Tears Дэвид Клейтон-Томас скончался на 85-м году жизни

В 1972 году певец начал сольную карьеру, но на протяжении десятилетий чередовал сольные проекты с работой в Blood, Sweat & Tears. Он выступал в России на фестивале «Белые ночи» в 1993 году. Клейтон-Томас включен в Зал славы канадской музыки и Канадскую аллею славы. В 2020 году вышел его последний альбом Say Somethin'. У певца остались две дочери. Будет объявлен мемориальный концерт, говорится в сообщении.