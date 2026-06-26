Солист Blood, Sweat & Tears Дэвид Клейтон-Томас скончался на 85-м году жизни

В Торонто в возрасте 84 лет скончался Дэвид Клейтон-Томас — солист американской джаз-рок-группы Blood, Sweat & Tears, обладатель премии «Грэмми» и автор всемирных хитов. О смерти музыканта в четверг, 25 июня, сообщил его пресс-секретарь Эрик Алпер телеканалу CBC.
Клейтон-Томас присоединился к коллективу в 1968 году. Именно с ним связаны главные успехи группы: альбом Blood, Sweat & Tears, выпущенный в конце 1968 года, разошелся миллионными тиражами, а синглы You’ve Made Me So Very Happy, Spinning Wheel и And When I Die возглавили мировые чарты. В 1970 году пластинка получила «Грэмми» как альбом года.
В 1972 году певец начал сольную карьеру, но на протяжении десятилетий чередовал сольные проекты с работой в Blood, Sweat & Tears. Он выступал в России на фестивале «Белые ночи» в 1993 году. Клейтон-Томас включен в Зал славы канадской музыки и Канадскую аллею славы. В 2020 году вышел его последний альбом Say Somethin'. У певца остались две дочери. Будет объявлен мемориальный концерт, говорится в сообщении.