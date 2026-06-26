Слухи об избиении мужчины в рехабе под Хабаровском прокомментировали в МВД

В Хабаровском районе полиция проверила историю с якобы избитым постояльцем реабилитационного центра. Мужчина обратился к врачам с травмой глаза — его мать решила, что сына могли избить, но проверка показала другую картину. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УМВД.
Сообщение медика поступило в ОМВД России по Хабаровскому району 24 июня. Врачи сообщили, что за помощью обратился житель района имени Лазо с телесными повреждениями, полученными в селе Петропавловке.
В тот же день в полицию обратилась жительница Хабаровска. Она попросила привлечь к ответственности руководство реабилитационного центра, заявив, что её сына избили.
Полицейские установили, что оба сообщения относятся к одному и тому же случаю. Сам мужчина объяснил, что травму получил не из-за нападения, а по собственной неосторожности: во время рубки дров отлетевшее полено попало ему в область правого глаза, после чего появилась гематома.
Сотрудники реабилитационного центра также заявили, что телесных повреждений мужчине никто не причинял. Сам пострадавший попросил прекратить проверку и написал соответствующее заявление.
Позже полиция выявила в интернете недостоверную публикацию об этом случае. В ведомстве подчеркнули, что информация об избиении не подтвердилась.