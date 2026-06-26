Слухи об избиении мужчины в рехабе под Хабаровском прокомментировали в МВД

Полицейские установили, что оба сообщения относятся к одному и тому же случаю. Сам мужчина объяснил, что травму получил не из-за нападения, а по собственной неосторожности: во время рубки дров отлетевшее полено попало ему в область правого глаза, после чего появилась гематома.