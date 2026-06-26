Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России выросло число регионов со средней пенсией свыше 30 тыс. рублей

В этот список вошли Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, Камчатский край, Чукотка, республики Карелия, Коми, Якутия, а также Магаданская, Мурманская, Сахалинская и Архангельская области.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Количество регионов в России со средней пенсией свыше 30 тыс. рублей увеличилось за два года более чем в два раза, выяснил ТАСС, изучив статистику.

В частности, в мае 2024 года средний размер пенсионного обеспечения более 30 тыс. рублей был только в пяти субъектах страны: Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Камчатском крае, Магаданской области и Чукотке, следует из данных Соцфонда.

Спустя два года среднюю пенсию свыше 30 тыс. рублей стали получать жители еще семи регионов РФ. В перечне также добавились Карелия, Коми, Ямало-Ненецкий АО, Якутия, Мурманская, Сахалинская и Архангельская области.

По состоянию на май 2026 года средний размер пенсии составлял 25 399 рублей.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше