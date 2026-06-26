В России выросло число регионов со средней пенсией свыше 30 тыс. рублей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Количество регионов в России со средней пенсией свыше 30 тыс. рублей увеличилось за два года более чем в два раза, выяснил ТАСС, изучив статистику.
В частности, в мае 2024 года средний размер пенсионного обеспечения более 30 тыс. рублей был только в пяти субъектах страны: Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Камчатском крае, Магаданской области и Чукотке, следует из данных Соцфонда.
Спустя два года среднюю пенсию свыше 30 тыс. рублей стали получать жители еще семи регионов РФ. В перечне также добавились Карелия, Коми, Ямало-Ненецкий АО, Якутия, Мурманская, Сахалинская и Архангельская области.
По состоянию на май 2026 года средний размер пенсии составлял 25 399 рублей.