На Live Арене состоялся большой молодёжный фестиваль Яндекса: его посетили 10 тысяч гостей

«Третий Young Con вышел самым масштабным… Сейчас важно не только работать с ИИ-помощниками, но и уметь ставить им задачи, мыслить системно, ведь за смыслы всё ещё отвечает человек. Инструменты меняются, а инженерная культура остаётся», — прокомментировала HR-директор Яндекса Дарья Золотухина.