В Рабате прошел показ документального фильма о трагедии в Старобельске

РАБАТ, 26 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Документальный фильм «Старобельск. Дети не должны погибать» о последствиях атаки ВСУ на педагогический колледж в Луганской области, из-за которой погибли более 20 юношей и девушек, был представлен в закрытом формате на территории Российского центра науки и культуры (Русский дом) в столице Королевства Марокко. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Документальный фильм, снятый режиссерами Ольгой Кирий, Алексеем Балакиревым и Ильей Андилевко, восстанавливает хронологию событий в ночь на 22 мая 2026 года, когда был обстрелян корпус колледжа, по воспоминаниям и рассказам очевидцев трагедии. Среди них, например, Елена Юриева, которая смогла спасти из-под завалов обрушенного здания более 30 раненых подростков.
«Сюжет очень чувствительный во многих отношениях, поэтому мы пока приняли решение в первую очередь познакомить в Марокко с этой драматической темой друзей России, чтобы они имели больше информации о том трагическом дне», — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель Русского дома в Рабате Владимир Соколов. Здесь, в Марокко, добавил он, атака по Старобельскому колледжу была не очень известна и не широко отражалась в местных СМИ, «поэтому было очень важно показать ту объемную ситуацию, которая сложилась после удара ВСУ».
Солидарность и память.
По словам Соколова, Русский дом «будет и дальше поднимать эту тематику, так как она имеет и гуманитарное значение». «В фильме ясно показано, что более 20 молодых людей лишили жизни, надежды на будущее, права на образование и культуру — всего того, чем они должны были бы заниматься по их будущей профессии», — подчеркнул он. Демонстрацией этого документального фильма, по словам Соколова, «мы проявляем солидарность с погибшими, сохраняя память о безвременно ушедших наших молодых согражданах». «Мы не могли пройти мимо этой трагедии и считаем, что наши марокканские друзья, даже несмотря на такой тяжелый сюжет, должны знать, что реально происходит в приграничной зоне, в Луганской области».
«Бесконечно жаль… Молодые люди, которые еще ничего не видели в жизни, погибли», — поделился своими впечатлениями от фильма президент Ассоциации выпускников российских вузов Марокко Анвар Амлиус. «У них было все в будущем, вся жизнь в будущем; люди учились, чтобы получить профессию, чтобы создавать семью, только начинали жить», — отметил он. «Нельзя убивать молодых людей, которые никому ничего плохого не сделали», — убежден Анвар.
В ночь на 22 мая здания общежития и учебный корпус Старобельского педагогического колледжа и Старобельского факультета Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) подверглись удару со стороны ВСУ. В этот момент там находились 86 детей. Погиб 21 человек. Как сообщили власти ЛНР, учебное заведение, в котором размещаются Старобельский колледж и Старобельский факультет ЛГПУ, будет полностью восстановлено. Общежитие восстановлению не подлежит.