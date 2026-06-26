В Рабате прошел показ документального фильма о трагедии в Старобельске

По словам Соколова, Русский дом «будет и дальше поднимать эту тематику, так как она имеет и гуманитарное значение». «В фильме ясно показано, что более 20 молодых людей лишили жизни, надежды на будущее, права на образование и культуру — всего того, чем они должны были бы заниматься по их будущей профессии», — подчеркнул он. Демонстрацией этого документального фильма, по словам Соколова, «мы проявляем солидарность с погибшими, сохраняя память о безвременно ушедших наших молодых согражданах». «Мы не могли пройти мимо этой трагедии и считаем, что наши марокканские друзья, даже несмотря на такой тяжелый сюжет, должны знать, что реально происходит в приграничной зоне, в Луганской области».