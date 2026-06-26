Сборная Эквадора обыграла команду Германии и вышла в play-off чемпионата мира

Сборные Эквадора и Германии вместе с командами Кот-д’Ивуара и Кюрасао играют в группе E. По итогам трех матчей первое место в группе получила Германия с шестью очками, второе — Кот-д’Ивуар также с шестью очками. Команда Эквадора, занявшая третье место, прошла в play-off чемпионата мира с четырьмя очками. Сборная Кюрасао получила одно очко.