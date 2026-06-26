The Guardian: на картине Рембрандта обнаружили скрытое изображение

Искусствоведы поясняют, что практика изменения живописных работ была распространена в Европе XVII-XVIII веков: владельцы полотен нередко адаптировали композиции под собственные вкусы или религиозные представления, что сегодня позволяет реставраторам восстанавливать утраченные детали и лучше понимать авторский замысел мастеров эпохи.