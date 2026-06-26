The Guardian: на картине Рембрандта обнаружили скрытое изображение

Реставраторы обнаружили скрытые элементы на картине Рембрандта, работая с полотном XVII века. Об этом сообщает The Guardian.
В ходе исследования под слоями поздней перекраски специалисты выявили изображение, которое ранее было изменено неизвестным художником или владельцем картины. Речь идет о фигуре человека, на котором первоначально был изображен тюрбан, позднее замененный на традиционный головной убор голландского типа.
Полотно изображает библейскую сцену «Пустите детей приходить ко Мне». По данным исследователей, изначальная версия картины отличалась более разнообразной композицией, однако впоследствии отдельные элементы были изменены.
Эксперты отмечают, что обнаруженные слои перекраски помогли подтвердить подлинность работы и авторство Рембрандта. После удаления поздних изменений картина стала ближе к первоначальному замыслу художника.
Искусствоведы поясняют, что практика изменения живописных работ была распространена в Европе XVII-XVIII веков: владельцы полотен нередко адаптировали композиции под собственные вкусы или религиозные представления, что сегодня позволяет реставраторам восстанавливать утраченные детали и лучше понимать авторский замысел мастеров эпохи.
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