Микки Рурк потерял зубы после выселения из дома в Лос-Анджелесе

В марте Рурк лишился арендованного дома на Дрексель-авеню в Лос-Анджелесе. Здание перешло к владельцу Эрику Т. Голди. Суд принял решение заочно, поскольку артист не пришел на заседание. Ранее Рурк получил уведомление о необходимости выплатить долг по аренде в размере 60 тысяч долларов.