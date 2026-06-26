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В ДР Конго число умерших от Эболы возросло 304 человек

Количество смертей от лихорадки Эбола в ДР Конго увеличилось до 304, следует из бюллетеня Министерства связи и по делам СМИ.

Источник: Аргументы и факты

Количество подтверждённых смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 304, следует из бюллетеня Министерства связи и по делам СМИ.

В документе сказано, что за 24 часа число летальных исходов возросло на 13.

«Число заболевших Эболой составляет 1155, что на 37 больше, чем накануне. Показатель летальности — 26,3 процента. В больницах и медицинских изоляторах находятся 326 пациентов. Показатель отслеживаемости контактов — 79,2 процента», — говорится в сообщении.

Выздоровели и были выписаны из больниц 138 человек.

Представители ВОЗ признали текущую ситуацию с распространением Эболы на территории Демократической Республики Конго и Уганды чрезвычайной ситуацией, которая представляет угрозу для здравоохранения других стран.

Депутат Жак Илунгу Опени заявил, что на западе ДР Конго стремительно распространяется неизвестная болезнь. По его словам, с начала июня в населённом пункте Моколо-Биала провинции Квилу от инфекции скончались 14 человек.