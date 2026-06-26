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Рособрнадзор синхронизирует задания ЕГЭ с новыми едиными учебниками

Музаев: Рособрнадзор будет синхронизировать задания ЕГЭ с новыми учебниками.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Рособрнадзор будет синхронизировать задания ЕГЭ по всем предметам с новыми едиными учебниками и программами по мере их внедрения в школах, заявил РИА Новости в рамках ПМЮФ глава ведомства Анзор Музаев.

«Процесс выстраивается правильно, и поэтому с теми изменениями в каждом предмете, которые делает министерство просвещения, мы параллельно выполняем те же шаги, что и они. Если эти процессы не идут параллельно, они вызывают напряжение у родителей, детей, учителей», — сказал Музаев.

Он пояснил, что если изменения вносятся в образовательный стандарт и программу, меняется учебник, соответственно, меняется и сам экзамен.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости заявил, что ведомство подготовит новые учебники по всем школьным предметам.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.