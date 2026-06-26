Рособрнадзор синхронизирует задания ЕГЭ с новыми едиными учебниками

«Процесс выстраивается правильно, и поэтому с теми изменениями в каждом предмете, которые делает министерство просвещения, мы параллельно выполняем те же шаги, что и они. Если эти процессы не идут параллельно, они вызывают напряжение у родителей, детей, учителей», — сказал Музаев.