Хабаровские учителя удостоены президентской премии — 2026

В Хабаровском крае выбрали победителей конкурса на присуждение президентской премии. Высокой оценки и вознаграждения удостоены три педагога краевой столицы, представившие лучшие методические разработки и достижения своих учеников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Лауреатами премии в 2026 году стали два учителя начальных классов кадетской школы № 1 им. Ф. Ф. Ушакова — Юлия Борец и Виктория Галицкая, а также преподаватель обществознания гимназии № 6 Екатерина Рязанова.
— От всей души поздравляем наших педагогов с заслуженным признанием! Ваш труд, талант и преданность делу — пример для всего образовательного сообщества края, — добавили в ведомстве.
Размер президентской премии лучшим учителям в 2026 году составляет 200 тысяч рублей. Ежегодно в регионах России выбирают 1250 педагогов, увлеченных своим делом. Денежные средства направят лауреатам ко Дню учителя.
Напомним, что руководители учебных учреждений Хабаровского края стали участниками ежегодного конкурса «Директор года России». За звание лучшего поборются 114 глав школ и лицеев со всей страны, наш регион на всероссийском конкурсе представят сразу три директора.