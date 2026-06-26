Глава РАО: просмотр коротких видео не вредит речи читающих подростков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Увлечение короткими видео в социальных сетях не приведет к ухудшению речи у тех подростков, которые регулярно читают художественную литературу. Такое мнение ТАСС высказала президент Российской академии образования Ольга Васильева.
«Если вы читающий молодой человек, то вряд ли эти видео ухудшат вашу ситуацию», — сказала Васильева.
Глава РАО уточнила, что сейчас в России, согласно соцопросам, школьники и студенты чаще всего ходят в библиотеки только за литературой, которая нужна для учебы.
«Либо это задание от педагогов, либо это написание курсовой именно по институтской программе. То есть это не художественная литература. А если ты не читаешь, то пополнять свой словарный запас и говорить красиво у тебя просто не получится», — пояснила Ольга Васильева.