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Глава РАО: просмотр коротких видео не вредит речи читающих подростков

Ольга Васильева заявила, что развивать красивую речь и богатый словарный запас без чтения книг не получится.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Увлечение короткими видео в социальных сетях не приведет к ухудшению речи у тех подростков, которые регулярно читают художественную литературу. Такое мнение ТАСС высказала президент Российской академии образования Ольга Васильева.

«Если вы читающий молодой человек, то вряд ли эти видео ухудшат вашу ситуацию», — сказала Васильева.

Глава РАО уточнила, что сейчас в России, согласно соцопросам, школьники и студенты чаще всего ходят в библиотеки только за литературой, которая нужна для учебы.

«Либо это задание от педагогов, либо это написание курсовой именно по институтской программе. То есть это не художественная литература. А если ты не читаешь, то пополнять свой словарный запас и говорить красиво у тебя просто не получится», — пояснила Ольга Васильева.