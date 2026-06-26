Трёхлетняя девочка умерла в квартире, заваленной мусором и отходами

В семье воспитывались еще четверо детей, доступ родителей к ним был ограничен до 2038 года. Суд также установил, что другие несовершеннолетние находились в условиях, представлявших угрозу для их жизни и здоровья. Родители девочки были приговорены к четырем годам лишения свободы.