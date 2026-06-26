Трёхлетняя девочка умерла в квартире, заваленной мусором и отходами

В США расследуется дело о гибели трехлетней девочки, которая жила в квартире, заваленной мусором и отходами. Об этом сообщает New York Post.
По данным издания, в ходе следствия правоохранители установили, что условия проживания ребенка были крайне антисанитарными. Жилище позже признали непригодным для проживания.
При осмотре тела были обнаружены многочисленные вши, в том числе на голове и лице. Согласно судебно-медицинским данным, тяжелое заражение паразитами привело к развитию выраженной анемии, которая вызвала поражение внутренних органов и сердца.
Также сообщается, что в организме ребенка был выявлен препарат клонидин, применяемый в медицинской практике для лечения артериальной гипертензии. У девочки фиксировались признаки длительного отсутствия надлежащего ухода, включая серьезное разрушение зубов.
В семье воспитывались еще четверо детей, доступ родителей к ним был ограничен до 2038 года. Суд также установил, что другие несовершеннолетние находились в условиях, представлявших угрозу для их жизни и здоровья. Родители девочки были приговорены к четырем годам лишения свободы.
В подобных делах следственные органы, как правило, продолжают уточнять обстоятельства длительного содержания детей в неблагоприятных условиях и оценивают степень ответственности взрослых с учетом данных медицинских экспертиз и материалов проверки условий проживания семьи.
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