Пациентку с мелиоидозом лечат в Приморье

Женщину госпитализировали в Краевую клиническую больницу № 2 после перенесенного заболевания с осложнениями — у нее обнаружили мелиоидоз. Сейчас она находится в тяжелом состоянии и получает необходимую помощь в спецотделении. Мелиоидоз — инфекционное заболевание, возбудитель которого распространен в некоторых тропических странах и передается через зараженную почву, воду или вдыхание загрязненных частиц. Передача бактерии от человека к человеку крайне редка. Угроза распространения заболевания в Приморье отсутствует, необходимые противоэпидемические и медицинские мероприятия проводятся в полном объеме.