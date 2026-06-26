Юбилейный фестиваль брейкинга «Головокружение» пройдёт в Хабаровске

«Головокружение» в течение трех дней ожидает Хабаровск. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», фестиваль брейкинга пройдет уже в десятый раз и соберет звезд танцпола с 26 по 28 июня.
В эти дни увидеть лучших танцоров со всего Дальнего Востока жители и гости города смогут на двух площадках. В день открытия, 26 июня, показательные выступления пройдут на сцене у колеса обозрения на краевой набережной. С 16:00 и до 21:00 свое мастерство будут показывать дети и взрослые в категориях «Бонни и Клайд» (смешанные пары), «Учитель-ученик» (выступление наставника и его подопечного не старше 12 лет) и других.
27 июня с 10 и до 20 часов пройдут соревнования в Универсальном краевом спортивном комплексе. В программе предусмотрены мастер-классы, а также конкурсные просмотры для танцоров до 6 лет, в возрасте 7−9 лет, 10−12 лет, 13−15 лет, а также для 16 и старше.
На следующий день танцоры вновь перемесятся на площадку напротив колеса обозрения, «Головокружение» начнется с 10 часов. В программе дня мастер-класс, общая тренировка, выступление юных танцоров, а также опытных участников в категории «Старики-разбойники».
Вход на мероприятие свободный.