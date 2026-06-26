Юбилейный фестиваль брейкинга «Головокружение» пройдёт в Хабаровске

В эти дни увидеть лучших танцоров со всего Дальнего Востока жители и гости города смогут на двух площадках. В день открытия, 26 июня, показательные выступления пройдут на сцене у колеса обозрения на краевой набережной. С 16:00 и до 21:00 свое мастерство будут показывать дети и взрослые в категориях «Бонни и Клайд» (смешанные пары), «Учитель-ученик» (выступление наставника и его подопечного не старше 12 лет) и других.