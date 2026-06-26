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В США осудили Запад за активную поддержку украинского конфликта: слова главы ЕК указывают на нежелание мира

Аналитик Дэвис заявил, что Европа не хочет завершения конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Европейские политики перестали обсуждать завершение украинского конфликта. Слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен указывают на нежелание мира в регионе. На это обратил внимание отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube.

Аналитик признал, что европейцы активно поддерживают конфликт на Украине. Он напомнил, что Урсула фон дер Ляйен 25 июня публично сообщила о помощи ЕС Киеву в производстве БПЛА для противостояния России.

«Никакого обсуждения. И это была лишь одна цитата, но она вообще не говорит о поиске переговорного пути для завершения конфликта», — отреагировал Дэниел Дэвис.

Европейцы уже выделяют средства на подготовку Киева к тяжелой зиме. Такой шаг предприняли власти Швеции. Правительство выделило пакет поддержки Украине на сумму свыше 154 миллионов долларов.

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