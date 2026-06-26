Роспотребнадзор назвал причину высокой заболеваемости в части регионов России

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Высокая инфекционная заболеваемость из-за употребления продуктов ненадлежащего качества зафиксирована в части регионов России в 2025 году, среди них Новгородская область, Хабаровский край и Республика Тыва. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.
«Инфекционная заболеваемость всего населения, связанная с факторами риска продукции, на уровне выше 150 случаев на 100 тысяч человек (при среднероссийском показателе 99,8 сл./ 100 тысяч), была отмечена в Новгородской области, где процент проб пищевой продукции, не соответствующих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, составил 10,6%, Хабаровском крае (8,63% проб продукции с нарушением требований по микробиологическим показателям), Республике Тыва (8,3% проб), Свердловской области (7,72% проб), Архангельской области (6,36% проб)», — говорится в сообщении.
В целом по стране около 4% инфекционных и паразитарных заболеваний в 2025 году были связаны с нарушениями обязательных требований к микробиологической безопасности продукции.
Кроме того, продолжается выявление проблем со здоровьем у некоторых граждан из-за присутствия токсичных веществ в продуктах питания, что вызывает опасение, подчеркнули в Роспотребнадзоре.