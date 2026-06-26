Росавиация сообщила об особом режиме работы аэропортов Москвы

Ранее в Шереметьеве у двух пассажирских самолётов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» с разницей в полчаса отказали двигатели. Первый борт с 79 пассажирами готовился к вылету в Казань, но при рулении почувствовал сильную вибрацию двигателя и вернулся на стоянку. Через 35 минут второй самолёт, прилетевший из Нижнего Новгорода, после посадки также получил сигнал о высокой вибрации двигателя. Экипаж отключил его.