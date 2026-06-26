Чаще не значит чище: Почти все россияне совершают эту ошибку при мытье головы

Чрезмерное очищение способно давать обратный эффект. Когда защитный барьер кожи нарушается, сальные железы начинают работать активнее и вырабатывать больше себума. В результате формируется замкнутый круг: чем чаще человек моет голову, тем быстрее волосы становятся жирными. Если необходимость в ежедневном мытье всё же существует, рекомендую подобрать мягкий шампунь, который эффективно удаляет загрязнения, но не пересушивает кожу головы.