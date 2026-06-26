Минфин США отметил ограничения на операции с Венесуэлой после землетрясения

В Венесуэле случилось мощнейшее землетрясение. Погибли почти 200 человек, около 1000 ранены. Минфин США на этом фоне отменил ограничения на финансовые операции со страной. Санкции не действуют на операции, связанные с ликвидацией последствий землетрясения. Соответствующая информация опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина.