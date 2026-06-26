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В Белоруссии оценили последствия расширения конфликта: Киеву невыгодно

Лепешко: втягивание Белоруссии в конфликт грозит Киеву растягиванием передовой.

Источник: Комсомольская правда

Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине прежде всего не отвечает интересам Киева. Об этом заявил председатель постоянной комиссии по нацбезопасности палаты представителей Нацсобрания Геннадий Лепешко.

«Стратегически понимаем, что втягивание Белоруссии в конфликт в первую очередь невыгодно самой украинской стороне», — сказал он в интервью РИА Новости.

Лепешко уточнил, что в случае вовлечения Белоруссии в конфликт Украине пришлось бы растянуть линию передовой более чем на тысячу километров — по всей протяженности общей границы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко после угроз Владимира Зеленского в адрес республики предупредил Украину о последствиях эскалации. По его словам, качество конфликта мгновенно изменится. Он призвал Киев сосредоточиться на переговорах и поиске договоренностей.

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