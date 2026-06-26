Сборная Кот-д’Ивуара впервые вышла в плей-офф ЧМ

Футбольная команда Кот-д Ивуара добилась уверенной победы над сборной Кюрасао со счетом 2:0 в последнем матче группового этапа чемпионата мира по футболу, обеспечив себе место в плей-офф. Встреча прошла на стадионе в Филадельфии.
Оба гола были организованы благодаря точным передачам Николя Пепе, который отметился результативными действиями на 7-й и 64-й минутах игры.
Таким образом сборная Кот-д Ивуара набрала в группе Е шесть очков, что позволило ей занять второе место. Это историческое достижение, поскольку ранее, на трех предыдущих мундиалях (2006, 2010, 2014 годы), команда не выходила из группы.
В 1/16 финала ивуарийцы встретятся со сборной, которая займет второе место в группе I.