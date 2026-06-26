Сборная Кот-д’Ивуара впервые вышла в плей-офф ЧМ

Футбольная команда Кот-д Ивуара добилась уверенной победы над сборной Кюрасао со счетом 2:0 в последнем матче группового этапа чемпионата мира по футболу, обеспечив себе место в плей-офф. Встреча прошла на стадионе в Филадельфии.