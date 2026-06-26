Эквадор вырвал победу у Германии и вышел в плей-офф ЧМ

Сборная Эквадора добилась волевой победы над Германией в матче чемпионата мира, завершив встречу со счетом 2:1. Успех позволил южноамериканской команде оформить выход в стадию плей-офф турнира.
Немецкая команда быстро вышла вперед благодаря голу Лероя Сане уже в дебюте встречи. Однако эквадорцы сумели оперативно восстановить равновесие после точного удара Нилсона Ангуло, а затем переломили ход игры в свою пользу. Решающий мяч во втором тайме забил Гонсало Плата, воспользовавшись ошибкой защитников соперника.
Для сборной Эквадора выход в плей-офф стал историческим достижением, поскольку команда лишь во второй раз преодолела групповой этап мирового первенства. Несмотря на поражение, Германия сохранила лидерство в своей группе.
Ранее сообщалось, что футбольная команда Кот-д Ивуара добилась уверенной победы над сборной Кюрасао со счетом 2:0 в последнем матче группового этапа чемпионата мира по футболу, обеспечив себе место в плей-офф.