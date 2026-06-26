Риттер: Украина терпит сокрушительное поражение на поле боя

«Украинцы терпят сокрушительное поражение на поле боя. Русские продвигаются вперёд, и уверены, что освободят Донбасс. У нас нет причин в них сомневаться. Тогда как украинцы не в состоянии переломить ситуацию и оказывать существенное влияние на Россию или россиян», — заявил Риттер.