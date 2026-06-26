Киев проигрывает на поле боя, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер.
Он уточнил, что Украина не может переломить ситуацию.
«Украинцы терпят сокрушительное поражение на поле боя. Русские продвигаются вперёд, и уверены, что освободят Донбасс. У нас нет причин в них сомневаться. Тогда как украинцы не в состоянии переломить ситуацию и оказывать существенное влияние на Россию или россиян», — заявил Риттер.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Риттер отметил, что попытки стран Запада, поддерживающих Киев, спровоцировать Российскую Федерацию «неизменно терпят неудачу».
«Зачем же России делать что-то, что могло бы сплотить их и поддержать то, что рушится? Россия побеждает Европу, ничего против неё не предпринимая», — заявил он.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Олега Соскина, на Украине могут начаться бунты из-за коррупции. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.