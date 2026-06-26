Обширная программа ждет хабаровчан на фестивале «День молодежи-2026»

В пространстве «Гордость» особое внимание уделят социально значимым акциям. С 10:00 до 12:00 представители «Краевой станции переливания крови» расскажут о донорстве костного мозга и проведут предварительную запись на анализ. В этом же пространстве с 10:00 до 19:00 «ЮНАРМИЯ» организует мастер-классы по управлению механическими танками и пилотированию дронов. Кроме того, все желающие смогут принять участие в плетении тактических браслетов, изготовлении сухих душей и сборе гуманитарной помощи для участников СВО. Также можно будет почувствовать себя пожарным: примерить форму, применить первичные средства пожаротушения (углекислотный огнетушитель и пожарный ранец), помимо этого, получить навыки оказания первой помощи и многое другое.