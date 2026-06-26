Обширная программа ждет хабаровчан на фестивале «День молодежи-2026»

В Хабаровске 27 июня пройдет фестиваль «День молодежи-2026» (0+). Мероприятие соответствует целям президентского национального проекта «Молодежь и дети» и приурочено к Году единства народов России. Концепция праздника — «Мечта. Гордость. Единство». Главная площадка разместится на набережной рядом с универсальным краевым спортивным комплексом. Участие бесплатное, но необходима регистрация через чат-бот в национальном мессенджере МАХ (12+), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
На набережной Хабаровска возле колеса обозрения с 10:00 до 22:00 будут работать тематические зоны: «Мечта», «Молодость», «Гордость», «Единство».
В пространстве «Гордость» особое внимание уделят социально значимым акциям. С 10:00 до 12:00 представители «Краевой станции переливания крови» расскажут о донорстве костного мозга и проведут предварительную запись на анализ. В этом же пространстве с 10:00 до 19:00 «ЮНАРМИЯ» организует мастер-классы по управлению механическими танками и пилотированию дронов. Кроме того, все желающие смогут принять участие в плетении тактических браслетов, изготовлении сухих душей и сборе гуманитарной помощи для участников СВО. Также можно будет почувствовать себя пожарным: примерить форму, применить первичные средства пожаротушения (углекислотный огнетушитель и пожарный ранец), помимо этого, получить навыки оказания первой помощи и многое другое.
Зона «Единство» познакомит посетителей с культурным многообразием страны. Там будет работать выставка с предметами быта и национальными нарядами коренных народов, там же каждый сможет изготовить амулет или талисман из эко-кожи и натурального меха. На площадке пройдет множество мастер-классов — от росписи матрешек и пряников до игры на африканском барабане и корейской игры Ютнори.
Пространство «Мечта» — про возможность любить, дружить, чувствовать поддержку, быть нужным, создавать и созидать. На площадке участники фестиваля смогут принять участие в особенном ритуале загадывания желаний, все мечты станут символом единства молодежных стремлений и надежд. Также будут представлены достижения Хабаровского края, квиз от ПАО «РЖД» по профориентации в сфере железных дорог, мастер-классы от психологов, а также сканер здоровья от ДВГАФК. Союз Профсоюзов края представит несколько интерактивов и беспроигрышную лотерею «Профмечта: розыгрыш призов», пройдут мастер-классы от психологов.
На площадке «Молодость» гости смогут проявить творческий потенциал, кастомизируя собственную одежду. Также будет работать фото-будка, стенд с информацией о проектах в сфере молодежной политики.
Параллельно на территории развернется «Маркет молодых», где 30 местных предпринимателей представят свои товары и услуги.
Насыщенная программа ожидает гостей и на главной сцене. Утро начнется с зарядки и йоги, затем эстафету подхватят диджеи радио «Европа Плюс» (18+). В течение дня состоятся выступления молодых вокалистов, танцевальные батлы, образовательные лекции и театрализованный концерт «Молодость России». Партнеры фестиваля проведут розыгрыши призов.
В 21.00 на сцене выступит хедлайнер фестиваля — Канги. Он известен такими композициями, как «Просто услышь меня» (18+), «Эйя»(18+) и «Возьми сердце моё» (18+). Его выступление станет завершающим событием праздничной программы.
Организаторы фестиваля: комитет по делам молодежи правительства Хабаровского края, Росмолодежь, Движение Первых и Общество «Знание». Генеральным партнером фестиваля выступает Сбер, стратегическими: компания VK, президентская платформа «Россия — страна возможностей».