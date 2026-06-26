Трамп раскрыл, на что уйдут активы Ирана: США потратят средства на себя

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США разморозят иранские активы лишь при условии, если они не пойдут на финансирование терактов. По его словам, Вашингтон не станет размораживать средства, пока Тегеран не выполнит обязательства в рамках договоренностей.